Tappeto e lettere in arabo ritrovati sul sagrato della basilica.

Tappeto e lettere in arabo: ritrovamento “sospetto”

Un tappeto arrotolato con all’interno tre fogli scritti in arabo e in francese. E’ lo strano ritrovamento fatto dai carabinieri della Compagnia di Legnano nel pomeriggio di martedì 26 dicembre. A segnalare la presenza del tappeto, assicurato a terra davanti al portone principale della basilica di San Magno con due pezzi di nastro adesivo, è stato un passante.

All’interno del tappeto anche due collane

I tre fogli trovati nel tappeto, scritti in arabo e in francese, tratterebbero temi religiosi. Una volta srotolato il tappeto, i militari hanno trovato anche due collane di poco valore, una dorata e una blu. I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale e hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto, la cui natura è ancora poco chiara.

Sul posto anche il prevosto

Sul posto, in supporto agli uomini dell’Arma, anche una pattuglia della Polizia locale di Legnano. Ad assistere ai rilievi delle forze dell’ordine c’era anche il prevosto della città, monsignor Angelo Cairati.