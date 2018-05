Tenda vicino alla stazione.

Monta la tenda nel giardinetti poi sparisce

Lo hanno visto arrivare in sella a una bici e montare una tenda da campeggio. Tutto nel Bosco della pace”, l’area verde di via De Gasperi, vicino alla stazione, spazio creato dai bambini con scritte e colori per promuovere la fratellanza tra i popoli.

Alcuni passanti lo hanno notato nel tardo pomeriggio di lunedì 14 maggio. Ha accostato la sua bicicletta iniziando poi a montare la tenda.

La Polizia locale porta via tutto

Poche ore dopo, informata del fatto, la Polizia locale è arrivata sul posto: dell’uomo nessuna traccia. Gli agenti hanno provveduto a prendere la tenda e portarla via. Se l’uomo la vorrà indietro dovrà recarsi al comando.