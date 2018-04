Tenta il furto alla piattaforma ecologica di via Italo Zat a Corbetta, ma, grazie alla pronta segnalazione di un residente, viene beccato sul fatto.

Furto alla piattaforma ecologica

La sera dell’8 aprile, attorno alle 23, i carabinieri di Corbetta hanno arrestato, con l’accusa di furto aggravato, un carpentiere marocchino, El Akhdar Taoufiq, regolare in Italia, residente a Busto Arsizio, classe 1983, perché aveva forzato la recinzione della struttura ed era entrato con il suo furgone.

Razzia di pc e monitor

Stava rubando i caricando sul camion apparecchiature elettroniche, come PC e monitor, da cui aveva intenzione di estrarre dei componenti da rivendere oppure del rame. L’uomo, che ha precedenti penali specifici, è stato processato per direttissima, l’arresto è stato confermato ma lui è stato rimesso in libertà, l’udienza è fissata per il mese prossimo.