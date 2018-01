Terribile incidente questa notte lungo la A4, tra il casello di Marcallo-Mesero e quello di Novara est, in direzione Torino: i feriti, di cui uno molto grave, sono stati trasportati al Maggiore di Novara e al Civile di Legnano.

Terribile incidente: i fatti

Una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco di Novara è intervenuta ieri, martedì 3, alle 23.30 circa per un incidente stradale in autostrada A4 km 96,800 direzione Torino. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia, due auto hanno impattato, coinvolte 4 persone.

I mezzi coinvolti e le vittime

Sono state coinvolte due auto con una persona che ha purtroppo perso la vita e tre feriti di cui uno grave. Tutti sono stati quindi trasportati in ospedale a Novara dal personale sanitario intervenuto. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando di Milano. Seguiranno aggiornamenti.