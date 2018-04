I pezzi di ferro hanno colpito un furgone e due auto che viaggiavano nel senso opposto.

Tir carico di ferro si ribalta sulla tangenziale Ovest

Grave incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Milano in direzione Nord poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 20 aprile, nel tratto tra Cusago e Settimo. Stando alle prime informazioni un autoarticolato che trasportava griglie e tondini in ferro, andandosi a impattare contro il guardrail centrale, ha perso il carico che si è riversato sulla carreggiata opposta. I pezzi di ferro hanno così colpito un furgone e due auto che viaggiavano nel senso opposto. Un uomo è stato trasportato in condizioni gravi al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso. Una seconda persona è ora all’Humanitas in codice giallo. Gli altri tre feriti sono stati trasportati in codice giallo uno al Sacco e uno al Fatebenefratelli, mentre gli due in codice verde al San Carlo. Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, sei ambulanze e tre auto mediche. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la polizia. Al momento la Tangenziale Ovest è chiusa in entrambe le direzioni.