Tombino rotto a Rho, cavalletto messo in sicurezza.

Tombino rotto, l’intervento della Polizia locale

Dopo la pubblicazione sul sito di Settegiorni del pericolo cavalletto posizionato in mezzo alla via Ratti di Rho per evitare che le auto passino sopra a un tombino rotto, ecco l’intervento della Polizia locale per la messa in sicurezza. A voi il giudizio…