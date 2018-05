Alla serata sul campo Rom anche i rappresentanti del comitato

Tanta gente all’auditorium di via Manzoni

Toni molto accessi ieri sera, venerdì, all’auditorium di via Manzoni a Gerenzano, dove si sono ritrovati i centinaia di residenti contrari alla realizzazione del campo rom nell’area verde di via Grandi decisa dall’Amministrazione di Saronno. È stata la prima occasione in cui si è presentato ufficialmente il comitato appena formatosi.

Sicurezza, viabilità e ambiente

Quest’ultimo ha delineato gli aspetti tecnici legati a sicurezza, viabilità e ambiente per cui non è opportuno trasferire quattro famiglie sinti in un contesto residenziale, in una strada a fondo chiuso e vicino al sedime ferroviario. Erano presenti i consiglieri d’opposizione di Saronno, che hanno garantito appoggio al comitato, e il vicesindaco di Gerenzano Pierangelo Borghi e l’assessore Dario Borghi.

Incontro tra i sindaci

Martedì si terrà l’incontro tra i sindaci Alessandro Fagioli di Saronno e Ivano Campo di Gerenzano. Quest’ultimo non era stato avvisato del progetto di Saronno se non a decisione presa, nonostante il campo abbia un impatto diretto sul comune di Gerenzano. Nel frattempo i residenti sono ancora in attesa che il sindaco li riceva.