I topi sono comparsi nuovamente in via Risorgimento

Scarsa pulizia delle strade

Scarsa pulizia delle strade. Puntano nuovamente il dito contro l’amministrazione comunale i cittadini di Pero. L’ultimo episodio che ha riportato nuovamente la popolazione ad attaccare l’amministrazione si è verificato nella giornata di ieri quando nella zona di via Risorgimento sono comparsi nuovamente i topi.

Segnalazioni fatte più volte

Questa affermano i cittadini è la conseguenza della cattiva manutenzione del paese e, proseguono in modo ironico, della tanta pulizia delle strade. Non possiamo non ringraziare quest’amministrazione che ci fa vivere in mezzo alla sporcizia, dovrebbero vergognarsi.

Foto inviate alla mail del Comune

I cittadini hanno anche inviato le fotografie dei topi comparsi in via Risorgimento alla mail dell’amministrazione comunale.