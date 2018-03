Non ce l’ha fatta il postino di 41 anni coinvolto nell’incidente di stamattina, lunedì 19 marzo, a Bollate.

Il postino è morto in ospedale

B.M., 41 anni, residente a Paderno Dugnano, si è spento nel pomeriggio all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato portato a seguito dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via 4 Novembre e via Leonardo da Vinci attorno alle 11.

L’uomo, che era in servizio, è stato sottoposto a intervento chirurgico per i vari traumi subiti, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Denunciato il conducente dell’auto

Il conducente della Fiat Bravo che si è scontrata con lo scooter del postino, un 34enne di Bollate, è stato denunciato per omicidio stradale.