Tre auto a fuoco all’alba a Garbagnate

Tre auto incendiate in Corte Nobile a Garbagnate: i residenti di via Conciliazione riferiscono di aver udito un botto attorno alle 5 di mattina provenire dal cortile trasformato in parcheggio pubblico. L’incendio si è propagato dall’auto parcheggiata in mezzo alle due vetture che le erano a fianco. Ancora aperte tutte le ipotesi sulle origini del rogo, compresa quella dolosa.