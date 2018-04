Tre camion in fiamme a Pregnana Milanese.

Tre camion completamente divorati dalle fiamme. Erano parcheggiati uno di fianco all’altro nell’area posteggio di un’azienda di via Olivetti al 54 e, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, hanno preso fuoco nella notte.

Tre ore di intervento dei pompieri

Sul posto, due autopompe dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo un intervento durato tre ore. A chiarire l’esatta dinamica ci penserà la relazione dei pompieri, intervenuti in pochi minuti sul posto, e dei militari della Compagnia di Legnano.