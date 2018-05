Chiude il cavalcavia di via Beltrami. Dal 7 al 9 maggio dalle 21 alle 6 del mattino, il ponte che collega Novate a Milano non sarà accessibile per motivi lavori di manutenzione straordinaria.

Cavalcavia sotto i ferri

Deve essere infatti rifatto l’asfalto e la posa di New Jersey. La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di potenziamento della quarta corsia dinamica dell’autostrada Torino – Trieste. Il cavalcavia sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Cosa fare

Per chi dovesse uscire da Novate verso Milano o viceversa, può utilizzare la via Bovisasca che si congiunge alla via Amoretti e Litta Modignani di Milano. L’occasione sarà anche quella per sistemare un dislivello che si è creato negli anni al centro del ponte.