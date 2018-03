Una donna è stata trovata senza vita in un appartamento ad Abbiategrasso

Soccorsi inutili per la donna trovata senza vita in via Diaz

Una donna è stata trovata senza vita intorno alle 10.30 di stamattina, lunedì 26 marzo, in un appartamento di una palazzina di via Diaz ad Abbiategrasso. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della Croce Azzurra e l’elisoccorso atterrato al parco di via Legnano, ma per la donna era ormai troppo tardi. La Polizia locale e i Carabinieri sono intervenuti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

