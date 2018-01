Truffa online, 43enne nei guai.

I militari della stazione dei carabinieri di San Germano Vercellese hanno denunciato per truffa un 43enne di Legnano. Si tratta di A.G., con precedenti penali per reati contro il patrimonio, che ha pubblicato su internet un annuncio per la vendita di un’auto usata. Peccato che dopo aver chiesto e ottenuto una caparra di 300 euro sia sparito.

Dopo aver incassato i soldi il venditore è sparito

Vittima del raggiro un 46enne residente a Tronzano Vercellese. L’uomo, resosi conto di essere stato truffato, ha sporto querela l’11 dicembre. Subito sono scattate le indagini. I carabinieri hanno accertato che il 24 luglio 2017, tramite il sito internet subito.it, il legnanese aveva ottenuto dalla vittima l’accredito di 300 euro sulla propria carta Postepay, a titolo di caparra per l’acquisto di un’autovettura usata. Il venditore, tuttavia, dopo aver ottenuto il denaro non si era attivato per le procedure di consegna del veicolo all’acquirente e si era reso irreperibile.