Truffava clienti, nei guai 33enne titolare di agenzia viaggi

Truffava clienti, scoperta dai carabinieri

Arrestata dai Carabinieri di Varese, con l’accusa di truffa, una 33enne già nota alle Forze dell’Ordine. Titolare di una agenzia viaggi nel centro di Varese, dopo aver incassato il corrispettivo di vendita, aveva lasciato a terra diversi clienti che si erano rivolti alla sua agenzia per acquistare viaggi verso mete esotiche. I carabinieri della Stazione di Varese già da qualche tempo stavano indagando sugli affari dell’agenzia varesina, anche se già nel dicembre scorso questa aveva ufficialmente cessato ogni attività.

Arrestata in flagranza

Ad attirare l’attenzione dei militari dell’Arma erano state le denunce sporte nei confronti della titolare, una 33enne di Venegono Inferiore (VA), da alcuni suoi clienti che, il giorno precedente la partenza, avevano scoperto che nessun viaggio era stato prenotato a loro nome presso il tour operator proponente, ancorché lo stesso fosse stato interamente pagato all’agente di viaggio. Decisamente più grave l’episodio che ha portato qualche giorno addietro i carabinieri della Stazione di Varese ad intervenire nell’immediatezza, al fine di interrompere la catena di truffe che la donna stava continuando a portare a segno nei confronti di persone che, ignare della cessazione dell’attività, si erano rivolte all’agenzia nei mesi scorsi per l’acquisto di viaggi o altri servizi. L’arresto in flagranza è scattato infatti mentre la donna stava incassando, presso il domicilio delle vittime, un acconto da cinquecento euro relativo all’acquisto di un pacchetto comprensivo di organizzazione del matrimonio e viaggio di nozze.

Ora ai domiciliari

Le vittime, una coppia di fidanzati che aveva deciso di sposarsi durante la prossima estate, si erano infatti affidate all’agenzia varesina per organizzare l’evento nel suo insieme e non solo per il viaggio di nozze. Dalla data di stipula del contratto avevano già versato diversi acconti, per un valore di circa undicimila euro, chiestidall’agenzia prenotare ristorante, chiesa, fiori ed altro ma che, in realtà, la titolare aveva intascato senza prenotare alcunché. La donna è st ata quindi arrestata in flagranza di reato con l’accusa di truffa e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Bustocca, collocata agli arresti domiciliari. Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti della donna la misura cautelare della presentazione alla P.G. per tre giorni a settimana.