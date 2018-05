I rappresentanti della Lega hanno raccolto firme contro la viabilità

No alla ciclo-pedonale da via Garibaldi a via Marconi

Partita ufficialmente stamattina la raccolta firme della Lega di Turate e del gruppo consigliare composto dall’ex sindaco Cristiano Banfi contro il progetto viabilistico dell’Amministrazione che prevede la realizzazione del senso unico e di piste ciclo-pedonali da via Garibaldi a via Marconi, angolo via Magenta. Come location è stato scelto la piazza del mercato. Domani mattina i leghisti saranno invece fuori dal municipio.

No anche al senso unico in centro

I promotori della raccolta contestano la realizzazione del senso unico in centro senza aspettare la realizzazione del sottopasso ferroviario e la chiusura del passaggio a livello e dunque conoscere le conseguenze sulla viabilità cittadina.