Paura a Turbigo nel Ticino.

Tragedia sfiorata nel Ticino.

Si era tuffato nel Ticino, poi i problemi a rimanere nell’acqua. Attimi di vero terrore quelli che si sono vissuti questo pomeriggio a Turbigo, nella località Tre Salti. Erano circa le 18.30. Un 13enne, che si trovava in compagnia di amici, si è tuffato nel fiume. Poi ha iniziato ad avere difficoltà a restare a galla. Chi era sulle sponde ha visto la scena e chiesto aiuto.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, il giovanissimo è stato portato in ospedale in codice giallo.