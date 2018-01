Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio sono state complessivamente quattro le chiamate ricevute dai soccorritori.

Caduta al suolo

A Rescaldina, i piazza Europa, alle 20.04 una 75enne è caduta al suolo. Immediato l’arrivo dei soccorritori che hanno trasportato la donna all’ospedale di Castellanza.

Incidente tra due auto

Alle 20.05 a Solbiate Olona, in via per Busto Arsizio, si è verificato un incidente tra due auto. Coinvolte due persone, un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Busto e della Croce Bianca di Gallarate che hanno trasportato i due negli ospedali di Legnano e Busto Arsizio.

Intossicazione etilica

In via Goito a Magenta, intorno a mezzanotte e mezza, un uomo stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta per un intossicazione etilica. Nulla di grave però e infatti l’uomo non è stato trasportato all’ospedale.

Malore per un 57enne

Alle 2.14 in via Monte Nero a Garbagnate, un 57enne ha richiesto l’intervento dell’ambulanza aresina per un malore. I soccorritori, dopo i primi interventi, hanno trasportato l’uomo al nosocomio di Rho per accertamenti aggiuntivi.