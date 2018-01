Il torneo si terrà a Pogliano Milanese

Una sfida aperta a tutti

Tutto è pronto al Fun4Young di via della Fornace 9 a Pogliano Milanese per il torneo di calcio 3 contro 3 in gabbia.

Un nuovo modo di giocare a calcio

Due gironi, uno dedicato agli adulti e uno ai bambini per questo nuovo modo divertente e allegro di giocare a calcio.

Il via alle 16

Le iscrizioni sono ancora aperte e il via dei tornei è previsto per le 16 di oggi pomeriggio, domenica 7 gennaio. Per informazioni e iscrizioni 340.3276265