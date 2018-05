Ubriaco in mezzo alla strada, si scaglia contro i carabinieri e finisce in manette.

Ubriaco in mezzo alla strada cerca di fermare le auto

Notte di follia per un 48enne di Fagnano Olona, quella tra venerdì 4 e sabato 5 maggio. L’uomo, di professione operaio e incensurato, ha messo in pericolo la vita propria e delle persone che circolavano a Cassano Magnago e se lo trovavano di fronte. Dopo aver alzato troppo il gomito infatti, il fagnanese si era piazzato in mezzo ala strada e cercava di bloccare le automobili in transito.

Fermato, aggredisce i militari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e radiomobile che l’hanno messo in sicurezza. Ma il 48enne, invece di tranquillizzarsi, ha dato in escandescenze e ha aggredito i militari. L’uomo è stato quindi immobilizzato e arrestato con l’accusa di resistenza, oltraggio e violenza contro pubblico ufficiale. Il fagnanese ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattinata di sabato 5.