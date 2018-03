I soccorritori sono stati chiamati nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 marzo per alcuni interventi quali un’aggressione, tre malori e un incidente.

Altra aggressione a Rho

Intorno all’1.30 a Rho, nella Porta Cargo 1, un uomo di 34 anni è stato aggredito. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato l’uomo al nosocomio cittadino.

Tre malori

Tra le 21.30 e le 22.00 i soccorritori sono stati chiamati per tre malori differenti. Il primo si è verificato a Legnano, nella scuola di via Diaz, ed ha interessato una ragazza di 25 anni che è stata soccorsa dall’ambulanza di Rho Soccorso. Non è servito il trasporto all’ospedale. Il secondo malore ha coinvolto 41enne a Canegrate, in vai Mantova, alle 21.56. l’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e anche per lui non è servito il trasporto in alcun nosocomio. L’ultimo malore, di una persona di 38 anni, è stato a Solbiate Arno, in un impianto lavorativo in via del lavoro. Sul posto la Croce Rossa di Gallarate e ha trasportato l’uomo all’ospedale di Gallarate.

Incidente automobilistico

A Marnate, in via Di Dio, a mezzanotte e mezza di è verificato un incidente automobilistico. Coinvolto un uomo che è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio ma non è stato necessario il trasporto all’ospedale.