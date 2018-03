Un cadavere emerge dalle acque del Villoresi a Garbagnate

Tragica scoperta in via Valera nella mattinata di martedì 6 marzo: dalle acque del Villoresi emerge il corpo di un uomo dall’apparente età di 60-65 anni.

Il corpo senza vita di un uomo dell’apparente età di 60-65 anni è emerso dalla acque del Canale Villoresi attorno alle 7 di questa mattina a Garbagnate. Il ritrovamento in via Valera. Sul posto una automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, il cui personale ha solamente potuto constatarne il decesso. Presenti ancehe i carabinieri di Rho e i vigili del fuoco. Ancora da stabilire le cause della morte, ma pare che sul corpo non ci fossero segni di colluttazione. Ancora ignota l’identità della vittima: tra i suoi abiti non sono stati trovati documenti di identità. E’ stata disposta l’autopsia. Nella tarda serata di martedì l’uomo è stato identificato: aggiornamenti QUI.