Notte intesa quella tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio.

Incidente sulla A8

Grave incidente sulla A8 Varese Milano nel tratto tra Lainate e la barriera di Milano Nord. L’impatto è avvenuto intorno alle 20.12 tra un pullman con a bordo 33 passeggiare e un’auto. Sul posto immediati gli interventi di Carabinieri, Vigili del fuoco e numerose ambulanze provenienti da Arese, Rho, Mozzate, Pero e Settimo. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Incendio a Bollate

Quattro minuti dopo le 4 a Bollate, esattamente a Cascina del Sole in via Battisti, si è verificato un incendio. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, i Carabinieri e la Croce Rossa di Paderno. Nessun ferito.

Infortunio e malore a Legnano

Alle 20.38 a Legnano, in via Bellinguerra, un 40enne è stato colto da malore. Sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha poi trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Legnano. Poco più di un’ora dopo, alle 21.46, nell’impianto sportivo di via Calatafimi, sempre a Legnano, una giovane di 16 anni è caduta. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano che l’ha poi portata al nosocomio cittadino per accertamenti.