Amministrazione comunale di Bareggio e Anpi ricordano Aldo Moro nel 40esimo anniversario della sua uccisione da parte delle Brigate Rosse dopo 55 anni di prigionia.

L’evento per Aldo Moro

Mercoledì 9 maggio alle 13.30 è stato posto un mazzo di fiori all’ingresso del campo sportivo di via Matteotti alla presenza del sindaco Giancarlo Lonati, del presidente del Consiglio comunale Antonio Di Conza e di alcuni membri dell’Anpi. «Ricordiamo una persona che ha cercato di far di tutto per modificare le cose – ha commentato Lonati -. Non è stato capito ed è stato ucciso. Spiace constatare, e la sinistra deve fare autocritica, che qualcuno ai tempi fiancheggiava i protagonisti di questo eccidio».

Carmen Pirovano, vicepresidente dell’Anpi, ha poi letto l’ultima lettera scritta da Moro alla moglie durante il periodo di prigionia.