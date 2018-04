Un auto si è ribaltata in Corso Europa a Rho.

Una donna si è ribaltata con la sua auto

Spettacolare incidente stradale alle 17.20 di oggi, martedì 10 aprile, a Rho in corso Europa all’altezza di via Ghsiolfa. Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia locale le cause. In ospedale è finita una donna di 50 anni la cui auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.