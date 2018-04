I soccorritori sono intervenuti per diversi motivi nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile.

Uomo investito dal treno

Un uomo di 45 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Pero poco prima delle 23 in stazione a Rho, in piazza libertà. L’uomo è stato travolto dal treno e all’arrivo dei soccorritori subito trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Malore in giallo

Un minuto dopo mezzanotte i soccorsi hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una ragazza di 20 anni. La giovane ha accusato un malore a Turate in via Europa. Sul posto la Croce Rossa di Varese che ha prontamente trasportato la giovane all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Aggredito un 26enne

A Venegono Superiore un 26enne è stato aggredito in piazza Lamperti. A prestare i primi soccorsi, alle 20.15, la Croce Rossa di Varese che ha subito trasportato il giovane all’ospedale Circolo di Varese in codice giallo.