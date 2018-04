Uomo salvato nella zona boschiva.

Uomo salvato all’interno del bosco

E’ arrivata anche l’elisoccorso per un uomo salvato all’interno di un bosco di Casorezzo, poco più in là di via Per Arluno. E’ successo questa mattina, venerdì 13 aprile, intorno alle 12. L’uomo, 30 anni, stava per compiere un gesto estremo. Fortunatamente è stato rintracciato prima che fosse troppo tardi. Gli è stata così salvatala vita. A intervenire sono stati i carabinieri, la Polizia locale del servizio unico Casorezzo-Ossona, l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Bianca Sedriano.

Il 30enne è stato portato all’ospedale Fornaroli di Magenta, in codice giallo.

Il video del decollo dell’elisoccorso: