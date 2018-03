Uomo dà in escandescenza nel cortile della palazzina in cui abita, armato di pistola. E’ successo questa mattina, venerdì 23 marzo, a Busto Garolfo.

Uomo dà in escandescenza armato di pistola: attimi di paura

Erano circa le 6.30 di questa mattina, venerdì 23 marzo, quando un uomo ha dato in escandescenza, uscendo nel cortile condominiale del suo appartamento di via Giotto a Busto Garolfo, con una pistola in mano. Si tratta di un 37enne albanese e pregiudicato. A quanto si é appreso l’uomo, intorno alle alle 6.30, lasciando in casa una donna con cui aveva presumibilmente trascorso la notte, é uscito fuori dalla porta sbraitando, arma alla mano. Il suo vicino, svegliato dalle grida così come altri residenti, é uscito a sua volta fuori per capire cosa stesse accadendo. Il 37enne gli avrebbe detto di chiamarae i carabinieri. Poi è rientrato in casa.

L’arrivo dei carabinieri e l’arresto

Sul posto sono subito giunti i carabinieri della Compagnia di Legnano e le unità speciali di Milano. I militari dell’Arma sono entrati in casa del 37 enne e lo hanno trovato seduto sul divano, insieme alla sua amica, molto agitato. Sotto il letto i carabinieri hanno trovato la pistola irregolarmente detenuta e lo hanno arrestato. Ancora non si conoscono le cause del suo gesto. Nel frattempo il 37enne è stato arrestato per detenzione illecita di arma da fuoco.