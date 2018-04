Usa auto di un prete di Rho e va a Caravaggio per uccidere il fratello.

Ha usato la Panda bianca di proprietà di un prete di Rho suo amico per andare a Caravaggio a uccidere il fratello Carlo Novembrini, 51 anni, e la compagna Maria Rosa Fortini, 40enne, di Crema che si trovavano nella sala slot di via Treviglio. Poi, dopo l’omicidio prima di essere arrestato, Maurizio Novembrini ha riconsegnato l’auto al sacerdote. Entrato nella sala slot con l’arma in pugno, prima ha scambiato un paio di frasi in dialetto stretto con il fratello, poi ha esploso il primo di una serie di colpi, che hanno atterrato il fratello e la fidanzata.