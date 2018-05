Ritirati 54 contrassegni per disabili detenuti irregolarmente.

Usavano i pass di persone disabili decedute

Usavano il contrassegno di persone disabili decedute per posteggiare nei parcheggi della città ,ma sono stati pizzicati dagli agenti della Polizia Locale di Rho. Sono due le persone denunciate dagli agenti del Settore Amministrativo per uso fraudolento di contrassegno di persona deceduta. Gli agenti rhodensi hanno verificato tutti i permessi in corso di validità per un totale di 1.302, di cui 54 sono stati ritirati a coloro che li detenevano perchè irregolari.