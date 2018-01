Stava andando al pronto soccorso per una slogatura ad un polso ma si è schiantato con l’auto in via Bianchi. E’ in fin di vita all’ospedale di Legnano.

Il terribile schianto in via Bianchi all’ora di cena

Drammatico incidente all’ora di cena del 30 dicembre in via Bianchi. Maurizio M., lonatese di 50 anni, era a bordo della sua Fiat Punto ed era diretto al pronto soccorso del Galmarini perché sospettava di avere una slogatura al polso. Erano le 19.40.

Mentre percorreva il rettilineo di via Bianchi nel territorio di Tradate, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Ha evitato i piloni di cemento ma ha centrato una recinzione di un’azienda ed è volato. Le condizioni del 50enne sono apparse subito gravissime: Ciò che ha preoccupato da subito il brutto trauma cranico.

E’ in fin di vita all’ospedale di Legnano

Soccorso dagli equipaggi dell’auto medica e dell’auto infermieristica è stato condotto a sirene spiegate, a bordo di un’ambulanza della Cri, all’ospedale di Legnano. E’ stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri di Tradate che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente. Forse un malore, forse una distrazione, saranno le indagini a determinare le cause.

Nel frattempo la comunità si è stretta attorno alla famiglia, sperando in una ripresa di Maurizio M., persona conosciuta e stimata a Lonate e Tradate.