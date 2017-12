Va fuori strada a Inveruno: tanto spavento per un 76enne che alle 14.30 di oggi, mercoledì 27 dicembre, avrebbe perso il controllo della sua auro.

Va fuori strada: l’incidente

Erano circa le 14.30 di mercoledì 27 dicembre, quando un 76enne avrebbe perso il controllo della sua auto ed è uscito dalla carreggiata a Inveruno, lungo la SP 171. Sul posto, in codice giallo, sono giunti i volontari di Arluno che per fortuna hanno notato che l’uomo non si era fatto nulla di grave e che nell’incidente non era stato coinvolto nessun altro. L’uomo è stato però portato in ospedale a Magenta per i controlli di routine. L’ambulanza infatti è giunta al nosocomio in codice verde.