Vandali in viale Piemonte distruggono al ciclabile e… ne fanno un totem. Ennesimo scempio lungo la ciclabile e denuncia del gruppo Un parco pubblico che Magenta, che si batte per la creazione di uno spazio comune sulle ceneri della ex Novaceta.

L’ennesimo scempio

Non è la prima volta che la zona è presa di mira dai balordi. Non solo la ciclabile, ma anche l’ex Cral sistemato all’associazione Ri-parco, preso più volte di mira.