Vandali in piazza.

Vandali nel centro di Cantalupo

I vandali hanno preso una bomboletta e hanno lasciato sporcato in pieno centro cittadino di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Prima hanno scritto parole, anche volgari, e date sulle panchine vicino agli alberi, poi sigle, cuori e altro scarabocchio sul sagrato della chiesa parrocchiale.

I residenti sono rimasti a bocca aperta, così come gli anziani che questa mattina hanno scoperto quello che era accaduto. In tanti sperano che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso gli autori di questo gesto assurdo.

Le foto dei danni: