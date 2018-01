Vandali in piazza a Gudo Visconti: devastano la Casetta di Babbo Natale proprio sotto gli occhi della videosorveglianza. Sono stati identificati. E adesso…

Vandali in piazza a Gudo Visconti: identificati grazie alla videosorveglianza

Eccoli in azione, i vandali che hanno distrutto la Casetta di Babbo Natale allestita dall’associazione La Viscontina e che era in procinto di essere smontata e rimossa dalla piazza di Gudo Visconti. Come mostrano i fotogrammi estrapolati dai filmati della videosorveglianza presente nell’area, alcuni giovani hanno pensato bene di anticipare i volontari dell’associazione, prendendo a calci e pugni la struttura di legno.

Il sindaco: “Danni anche ad altre strutture pubbliche”

Gli autori del raid pensavano probabilmente che il loro gesto passasse impunito. Non avevano fatto i conti con la telecamera puntata proprio su di loro. E con la scelta intelligente e responsabile di un altro ragazzo, che ha permesso di identificarli. Su facebook spiega come è andata il sindaco Omar Cirulli: “Gli autori dei danni alla Casetta di Babbo Natale sono stati identificati. Sono risultate utili le immagini della video sorveglianza e l’aiuto di un ragazzo che spontaneamente si è poi presentato in comune, segnalando gli autori dei gesti. Il Comune sta già provvedendo alla conta dei danni, che riguardano anche altre strutture pubbliche site in piazza”.