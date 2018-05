Ancora danni dai vandali al Ponte dei bambini.

Un altro atto inqualificabile ad opere dei vandali ai danni del Ponte dei bambini Ancora una volta, nel mirino, le sagome di legnano allestite lungo il sovrappasso di via De Gaspari, come simbolo di pace e amicizia. Ad aprile qualcuno aveva spezzato la testa a tre sagome di legno.

Ora è successo di nuovo: questa mattina, venerdì 4 maggio, qualcuno si è portato via due delle sagome.

“Perchè rubarle – si chiede l’associazione culturale Articolo 9 (che col Comune ha avviato il progetto) rivolgendosi a chi ha commesso il gesto -, avresti potuto realizzarle tu. Basta del legno colore e un cuore bambino. Ma forse è proprio questo che ti manca. Coraggio, impara dai bambini, restituisci le sagome: la tua vita sarà più allegra e leggera”.

Da ricordare che dietro il ponte sorge il “Bosco della pace”, inaugurato due volte perchè anche lì i vandali avevano spaccato le scritte di pace realizzate dai bambini delle scuole e, nel vicino sottopasso della stazione, erano apparse delle svastiche.