Vandalizzata la Madonna del quartiere nord. brutta scoperta alle case Aler di via Manin, dove la teca che racchiude una statua della Vergine è stata presa di mira dai balordi.

Oltraggio alla Madonna

Brutta scoperta per i residenti della zona. La teca di vetro è stata trovata distrutta, come colpita da una pietra. Per precauzione la statua della Madonna è stata tolta. Sul posto la Polizia locale per un sopralluogo.

PRIMA DI NATALI VANDALI IN CHIESA

“Ferita per la città”

Sulla vicenda è arrivato subito il duro affondo del consigliere Pd Paolo Razzano, che vive nel quartiere nord. “Un gesto grave e indegno che colpisce duramente tutto il quartiere, e non solo. Non è solamente un atto sacrilego verso la Madonna, ma anche un oltraggio all’intera comunità che lì si ritrova per pregare e raccogliersi in particolari momenti di devozione”.