Videosorveglianza rafforzata a Castano Primo: ecco il nuovo sistema di sicurezza realizzato dal Comando della Polizia locale e dall’Amministrazione.

Videosorveglianza rafforzata: tutti i numeri

Trenta telecamere installate nella zona del centro urbano di Castano Primo, tre foto trappole mobili, una centrale video per la gestione delle immagini e un targa system per il controllo dei mezzi su strada. Quest’ultimo strumento è oggi in uso alla pattuglia della Polizia locale. Sicurezza urbana ed efficacia della dotazione per il presidio del territorio sono infatti gli obiettivi che hanno portato il Comando di Polizia locale alla realizzazione del nuovo sistema di sicurezza.

Gli interventi sul territorio

Il sistema di videosorveglianza, oltre all’azione deterrente, fornisce supporto alle indagini di polizia giudiziaria della Polizia locale, ma anche delle altre forze di polizia sul territorio. In tal senso sono stati numerosi gli interventi che hanno portato all’individuazione di reati di vario genere.

L’attenzione agli scarichi di rifiuti abusivi

Delle 30 telecamere installate, 18 sono nuove. Queste, insieme a quelle già montate ma che sono state riqualificate, hanno portato anche al monitoraggio dell’ecocentro comunale, spesso oggetto di scarico incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico e nelle limitrofe aree verdi.

I luoghi monitorati

Oltre alle zone dell’ecocentro vengono tenute d’occhio anche quella della stazione ferroviaria, via Lonate, nella zona della “ghiacciaia” e dei plessi scolastici di via Giolitti e via Acerbi. L’attenzione della macchina amministrativa alla videosorveglianza ha l’obiettivo sia di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, sia di salvaguardare anche il patrimonio pubblico.