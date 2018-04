Vigile del fuoco morto a San Donato: i filmati del terribile incendio nel capannone della ditta di detersivi e le parole del sindaco di San Donato.

QUI LA NOTIZIA E TUTTE LE IMMAGINI

Vigile del fuoco morto a San Donato

Attimi terribili. Soprattutto per i compagni del pompiere Pinuccio La Vigna, che hanno dovuto domare il rogo divampato nella sede della Rykem srl, azienda specializzata nella vendita di detersivi, detergenti e prodotti per pulizia, nonostante il dolore per l’incidente occorso al volontario.

Il sindaco: “Ero appena arrivato quando è successo”

La testimonianza del primo cittadino di Sa Donato, indaco san donato milanese Andrea Checchi: