Rosa Tonelli avrebbe tanto voluto un bel corteo funebre. Ma, quando il giorno è arrivato, i vigili di Novate hanno detto no. Nessuno era disponibile a quell’ora, causa servizio scuola ed altre priorità. Tutto legittimo, ma…

L’amarezza dei figli

La figlia della defunta si è rivolta a Settegiorni e sul giornale in edicola troverete nei dettagli tutta la storia. La donna è amareggiata per il diniego, perché la madre ci teneva tanto.

La replica della Polizia locale

Ma la Polizia locale si appella a disposizione di legge e… cause di forza maggiore: agenti impegnati su altri fronti, come nel presidio delle scuole. Per non rischiare, niente corteo.