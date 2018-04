Villetta a fuoco in via Porra a Bollate, coinvolta una famiglia: due persone in ospedale per accertamenti.

Villetta a fuoco: ecco cos’è successo

Erano circa le 20 di ieri, venerdì 20 aprile, quando un rogo è scaturino nei locali a piano terra di una villetta familiare di via Porra a Bollate. La paura e la preoccupazione è stata subito alta. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Rho e i soccorritori della Croce Rossa di Paderno Dugnano. La famiglia è stata immediatamente soccorsa e, per fortuna, non ci sono state conseguenze preoccupanti. Anche se, dopo due ore dall’inizio dell’incendio, i pompieri erano ancroa sul posto per mettere in sicurezza l’area. I motivi del rogo sono ancora in fase di accertamento.

I soccorritori

L’ambulanza ha soccorso subito i due genitori, che sono stati portati, per tutti gli accertamenti di rito, all’ospedale Niguarda di Milano. Sotto shock i figli della coppia, ancora scossi per quella che sarebbe potuta essere una tragedia.