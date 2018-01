Incendio in una villetta di via Turati ad Arluno attorno alle 20.30 di mercoledì 17 gennaio.

Villetta in fiamme

Per cause in fase di accertamento, un incendio si è sviluppato in una villetta di via Turati ad Arluno nella serata di mercoledì. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme, e due ambulanze, una di Rho Soccorso e una del Cvps di Arluno. I padroni di casa non hanno riportato conseguenze.