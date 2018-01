Numerose persone hanno assistito al presepe vivente

Premiati anche i presepi più belli

Tutto esaurito alla parrocchia di Cerello per assistere al presepe vivente della parrocchia di San Vincenzo martire. Qui si è tenuta anche la premiazione del concorso presepi, che è “saltata” nella parrocchia di Corbetta centro per mancanza di adesioni. Per i cinque partecipanti un riconoscimento che sarà consegnato comunque nei giorni successivi. A Cerello è arrivata anche la Befana. Festa grande in presenza del sindaco Marco Ballarini e soddisfazione per don Paolo Vignola che ha organizzato il tutto con i volontari e i ragazzi dell’oratorio don Bosco