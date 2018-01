Violento scontro tra due auto questa mattina, intorno alle 8, in via Legnano a Parabiago.

Violento scontro in via Legnano: la dinamica

Erano passate da poco le 8 di questa mattina, martedì 9 gennaio, quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Legnano e via Foscolo. Da quanto confermato dalla Polizia locale di Parabiago, il Suv e l’utilitaria si sono incrociate alla fine di via Foscolo e lì sono entrate in una collisione abbastanza violenta. Tanto che una delle due macchine è andata a scontrarsi contro il muro della recizione di un’abitazione privata.

I soccorsi

Proprio per la violenza dell’impatto, sul poso sono giunti anche i Vigili del fuoco e, incodice giallo, un’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca Legnano. Per fortuna, i danni si sono riversati soprattutto sulle due autovetture e non sui conducenti, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 57 anni.