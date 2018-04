Appuntamento a teatro sabato a Venegono Inferiore per sostenere l’asilo San Francesco d’Assisi.

Aiutare l’asilo con una serata a teatro

Una sera davanti al palco del teatro parrocchiale di Venegono Inferiore per regalare un nuovo gioco ai bambini dell’asilo. E’ lo scopo benefico della serata di sabato, 7 aprile, organizzata dagli Amici del Teatro di Venegono Inferiore e dall’asilo San Francesco d’Assisi. Biglietto d’ingresso a 10 euro, acquistabile presso la segreteria della materna, all’edicola Cip e Cip e alla cartoleria Castelli e apertura del sipario alle 21. In scena, lo spettacolo di Luciano Meroni “Amor e gelosia si fan sempre compagnia”. Regia di Ettore Maria Peron, scene di Ettore Antonini per lo spettacolo, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla materna cittadina per l’acquisto di un nuovo gioco da installare nel giardino.