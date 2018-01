Terzo appuntamento con l’ Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso

Accademia dell’Annunciata: continua il viaggio nel Regno di Rucken

Siamo arrivati al terzo concerto dei sette previsti per la stagione concertistica abbiatense dell’Accademia dell’Annunciata: IL REGNO DI RUCKEN, questo il titolo della rassegna musicale che sceglie come filo conduttore appunto “Rucken”, un nome di fantasia che evoca il viaggio di un “piccolo/grande” musicista del ‘700, Mozart, che spinge fisicamente se stesso, non proprio volontariamente, e la propria fantasia, più naturalmente, verso sentieri e percorsi sia materiali che introspettivi.

Appuntamento il 26 gennaio

Il viaggio del “giovane” Rucken è quindi un percorso temporale e contemporaneamente atemporale, che si snoda a cavallo tra due secoli di musica, e che porta il pubblico anche in un viaggio “fisico” tra le diverse location previste per ogni concerto. L’appuntamento di venerdì 26 gennaio si terrà infatti nei Sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Biglietti in vendita su: www.vivaticket.it oppure acqustabili in loco la sera stessa del concerto

Prenotazioni: Amadeus sas – via Borsani 29 – Abbiategrasso, tel. 02-94966110