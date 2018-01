Alimentazione: ciclo di incontri con il Gruppo Acquisto Solidale di Calvignasco. Si parte venerdì 19 gennaio con “Etichetta alimentare: imparare a leggerla”.

Al via il ciclo di quattro incontri informativi promossi dal Gruppo di Acquisto Solidale di Calvignasco ed incentrati sull’alimentazione. «Dall’etichetta alle diete» è il nome dell’iniziativa, con incontri alle 21 in sala consiliare. Si parte venerdì 19 gennaio assieme ad Arianna Gallicchio, dottoressa in scienze e tecnologie alimentari, che parlerà di «Etichetta alimentare: imparare a leggerla». Secondo appuntamento il 2 febbraio con «Sicurezza Alimentare». Relatore Sara Galvini, dottoressa in Scienze e Tecnologie alimentari e ispettore sicurezza alimentare. Terzo incontro il 16 febbraio: «I disturbi alimentari come sintomi di un disagio psichico e sociale». Le dottoresse Eva Bocchiola e Benedetta Faraglia, psicoanaliste e psicoterapeute, parleranno di anoressia, bulimia, obesità e alimentazione compulsiva. Infine, il 2 marzo, «Stili di vita, malattie metaboliche e diete», con il medico chirurgo e dietologo Luca Mario Pitrolo Gentile.