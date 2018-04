Inizia settimana prossima il corso di astronomia a Tradate, alla scoperta dello spazio con l’Osservatorio Astronomico.

Da via ai Ronchi alla scoperta dello spazio

Un mese di lezioni a spasso tra le stelle e alla scoperta dello spazio al centro didattico dell’osservatorio. Sei lezioni di astronomia di base per iniziare a guarduare al cielo notturno con occhi più esperti. Prima lezione mercoledì 3 maggio dal titolo “La Terra e la Luna, posizioni e moti nello spazio”. Il 7 maggio, “La vita delle stelle, orientarsi in cielo con le costellazioni”. Il 14 maggio “Sistema Solare, comete e asteroidi, pianeti extrasolari”. Il 21 maggio “Via Lattea e galassie lontane – ai confini dell’universo”. Il 28 maggio “L’universo dal Big Bang a oggi – vita extraterrestre”. Ultima lezione il 4 giugno, sui telescopi e la strumentazione tecnologica. Lezioni dalle 21 alle 23, tutte le serate prevedono inoltre attività sperimentali e osservazioni all’aperto. Per info e prenotazioni, 329-9542307 e mail foam13@foam13.it.