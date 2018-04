Alla scoperta di comete e di altre stelle è il tema dell’incontro organizzato dal Gat per lunedì 9 aprile al Grassi

Alla scoperta di comete extrasolari col Gat

E’ ben noto, dalle immagini spaziali, che sul Sole cascano di continuo comete di ogni dimensione: la sonda SOHO ne ha già scoperte più di 3000. E’ quindi più che logico ricercare fenomeni analoghi anche su altri sistemi planetari.

Al Grassi con il presidente Guaita

Sarà questo l’interessante argomento presentato dal Gat, Gruppo Astronomico Tradatese, nella serata di lunedì 9 aprile al Cine Grassi, quando il dottor Cesare Guaita parlerà su tema: “Comete extrasolari”. “Un tema nuovissimo che in pochi mesi ha fornito risultati incredibilmente positivi sia spettroscopicamente (impronte di materiale cometario negli spettri della stella centrale), sia fotometricamente (impalpabili cali di luce evidenziati dal satellite Kepler sul disco stellare), sia direttamente (evaporazione violenta della intera fascia cometaria extrasolare per espansione come gigante rossa della stella centrale). – spiega Guaita – Senza dimenticare che sistemi planetari ‘vicini’ si possono addirittura scambiare reciprocamente comete: un fenomeno cui anche il nostro Sole è stato soggetto in passato”.