Scuola alla Foppa.

Studenti alla Foppa di San Vittore Olona

Una gita alla Foppa, la storica area umida che sorge a San Vittore Olona, verso Canegrate. Protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Arrivati sul posto, davanti ai loro occhi quello speciale laghetto, habitat di svariate specie animali e vegetali. E sotto gli occhi meravigliati di tutti ha spiccato il volo anche uno splendido esemplare di airone cenerino.

Insieme a loro, oltre alle insegnanti, anche il sindaco Marilena Vercesi, il consigliere comunale Giacomo Agrati, il presidente del Consorzio Terre dell’Olona Banfi e lo storico mugnaio Galeazzo Montoli proprietario dell’omonimo mulino.

Il commento del sindaco

“L’occasione – ha commentato il primo cittadino – è stata utile per attraversare una parte del percorso Olona Green Way, tra campi e verdi e il fiume. La nostra Amministrazione comunale ha dimostrato ancora una volta la vicinanza ai più giovani con l’obiettivo di stimolare interesse e cura per l’ambiente che ci circonda, patrimonio da custodire e rispettare”.

LE FOTO DELLA GITA: